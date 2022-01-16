Событие На Олимпиаде 2022 появятся автобусы Fuel Cell от еще одного производителя

На предстоящей зимней Олимпиаде 2022, которая стартует в Пекине уже 4 февраля, задействуют несколько сотен водородных автобусов, только в Чжанцзякоу их будет 655 ед. Понятное дело, что для такого выдающегося спортивного мероприятия ведущие китайские производители автобусов решили предоставить свои последние новинки, выбрасывающие в атмосферу лишь безвредный водяной пар.

Так, компания Zhongtong подготовила для этой цели 40 автобусов модели LCK6126FCEV GY1, которые будут курсировать между Олимпийской деревней и железнодорожной станцией Chongli South. Все эти водородные автобусы с 10 ноября по 30 декабря прошли испытания на городских маршрутах Чжанцзякоу под пристальным наблюдением специалистов Zhongtong.

Модель LCK6126FCEV GY1 представляет собой 12-метровый автобус типа Low Entry – c низким уровнем пола в первой половине салона. Он имеет до 38 мест для сидения. Снаряженная масса составляет 12 500 кг, а полная – 18 000 кг.

В движение машину приводит электромотор Weichai мощностью 200 кВт, который питается от батарей CATL/BYD (их емкость не сообщается). Что же касается непосредственно силовой установки Fuel Cell, то она также марки Weichai и имеет мощностью 60 кВт. Олимпийский водородный автобус может разгоняться до 69 км/ч.