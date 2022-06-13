Toyota выиграла «24 часа Ле-Мана»

Эта победа стала пятой на счету заводской команды марки

В минувшие выходные, 11-12 июня, на на трассе Circuit de la Sarthe состоялась 90 гонка «24 часа Ле-Мана». Победителем юбилейного марафона на выносливость в пятый раз стал экипаж заводской команды Toyota Gazoo Racing — Брэндон Хартли, Себастьен Буэми и Рио Хиракава.

На протяжении всех 24 часов гонки два прототипа Toyota GR010 c гибридными силовыми установкам сменяли друг друга во главе пелотона, фактически соревнуясь между собой. Остальные участники, а их в «королевском» классе LMH, было всего лишь пять, следовали за лидерами.

Но утром 12 апреля у одного из автомобилей Toyota под номером «7» обнаружились проблемы с электрической частью силовой установки. Находившемуся за рулем прототипа аргентинцу Хосе Мария Лопес удалось доехать до боксов, но на трассу он вернулся с отставанием на круг. Несмотря на это на финише он оказался вторым. «Золото» Ле-Мана досталось болиду под номером «8», то есть новозеландцу Брэндону Хартли, швейцарцу Себастьену Буэми и японцу Рио Хиракава.

За победу с Toyota сражалась частная команда Glickenhaus Racing, принадлежащая американскому предпринимателю, кинопродюсеру и режиссеру Джеймсу Гликенхаусу. Выступая на прототипах Glickenhaus SCG 007 LMH собственной конструкции, подопечные Гликенхауса смогли занять третье и четвертое места. Третьим стал экипаж Райана Бриско, британца Ричарда Уэстбрука и француза Франка Майе. Их автомобиль за номером «709» пришел к финишу с отставанием на пять кругов. Второй экипаж команды попал в небольшую аварию и финишировал на четвертой позиции с отставанием в десять кругов.

Пятым участником гонки была французская команда Alpine. Ее единственный экипаж закончил гонку на 23 позиции с отставанием от победителя на 18 кругов. Причина столь неудачного выступления — неполадки в коробке передач.

Победа в младшем классе LMP2, где соревновались прототипы Oreca 07 с турбомоторами Gibson, досталась британской команде JOTA. К победе автомобиль с номером «38» привели Роберто Гонсалес, Антонио Феликс да Коста и Уилл Стивенс. Третье место тоже досталось экипажу JOTA. На вторую ступень поднялись пилоты команды Prema Orlen Team Oreca — польский экс-гонщик Формулы-1 Роберт Кубица, швейцарец Луис Делетраз и итальянец Лоренцо Коломбо.

Быстрейшими к классе GTE-Pro были суперкары Chevrolet Corvette C8.R под номерами «63» и «64» заводской команды Corvette Racing. Но оба автомобиля потерпели неудачу. У первого обнаружились проблемы в задней подвеске, а 64-ый отправился «в забор» из-за неосторожного маневра одного из гонщиков класса LMP2. До этого момента Corvette Александра Симса уверенно лидировал на протяжении всей гонки.

Благодаря такому «везению» соперников победа в классе LMP2 досталась экипажу Porsche GT Team на Porsche 911 RSR-19 под номером «91» — Рихард Литц, Джанмария Бруни и Фредерик Маковецки. Второе и третье места заняли экипажи команды AF Corse, выступавшие на Ferrari 488 GTE Evo.

В «любительском» классе GTE-Am победил экипажа TF Sport на Aston Martin Vantage AMR под номером «33» — Марко Соренсен, Энрике Чавес и Бен Китинг.

В целом из 62 экипажей, участвовавших в марафоне, до финиша дошли 53.