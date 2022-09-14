Traton Group продает российский дилерские сети MAN и Scania

Сделку планируют завершить до конца 2022 года

Traton Group (ранее Volkswagen Truck & Bus AG), однин из крупнейших в мире производителей коммерческих автомобилей MAN, Scania, RIO и Volkswagen Caminhoes e Onibus, продает свои дилерские бизнесы в России. Соответствующее заявление сделала пресс-служба компании. Ожидается, что продажа активов завершится до конца 2022 года, но прежде ее должны одобрить наблюдательные советы Traton Group и материнской Volkswagen Group.

На российский рынок немецкая Группа поставляла грузовую автотехнику MAN и Scania. В 2021 году дилерские центры Traton реализовали более 100 тысяч средне- и крупнотоннажных грузовиков. На MAN и Scania совокупно пришлось более 12% местного рынка. Для сравнения, доля лидирующего внутри страны «КамАЗа» составляет 36%.

Из-за войны в Украине в первом полугодии 2022 года Traton Group понесла убытки в размере 113 млн евро. В результате продажи российских активов компания рассчитывает зафиксировать убыток в размере до 550 млн евро. Как утверждается, на годовой прогноз скорректированной операционной прибыли и чистого денежного потока на 2022 год это не повлияет.

Поставки новых и подержанных грузовиков на рынки России и Беларуси, а также комплектующих к ним MAN остановил в начале марта. Тогда же прекратись поставки грузовиков Scania. Также были остановлен завод «МАН Трак энд Бас Продакшн РУС» в Санкт-Петербурге.