Кроки до перемоги В Германии восстановили 16 БМП «‎Marder» для Украины, но есть нюанс

Немецкая оборонная компания Rheinmetal за свой счет отремонтировала 16 боевых машин пехоты «‎Marder» и готова их передать Украине. Однако федеральное правительство страны не дает разрешение на их экспорт.

Отказ в поставках военной техники в Украину правительство Германии обосновывает тем, что аналогичное соглашение было подписано ранее с другими странами-партнерами. При этом министр обороны Германии Кристин Ламбрехт не хочет слышать, что другие участники НАТО давно отошли от этих договоренностей и давно оказывают военную поддержку нашей стране, поставляя M113 и Spartan.

Несмотря на такое решение правительства, компания Rheinmetall продолжает восстанавливать технику для Украины. Ее руководство уверенно, что в скором времени ситуация изменится и техника будет передана ВСУ. В настоящее время специалисты компании взяли в работу еще 14 БМП «‎Marder». Всего они готовы вернуть в строй до 70 единиц бронетехники такого типа.