Украина получила доступ к системе распознавания лиц Clearview AI

Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российскими агрессорами. Однако не всегда враг очевиден. Иногда он маскируется под местных жителей, тем самым без особых проблем проникая в наши города и поселки. Поэтому Министерство обороны Украины начало использовать технологию распознавания лиц Clearview AI.

По данным издания Reuters, американский стартап предоставил доступ к данной системе совершенно бесплатно. В ее базе насчитывается более 10 миллиардов фотографий, часть из которых были получены из российской социальной сети «ВКонтакте». Так что идентифицировать орков станет намного проще. Также в ведомстве подчеркнули, что с помощью этой базы будут устанавливать личности погибших солдат РФ.