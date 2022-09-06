Тюнеры превращают старые Toyota Corolla в электропикапы (фото)

Компания Upcycle Green Technology, которая специализируется на тюнинге автомобилей, объявила о старте нового масштабного проекта. Ее специалисты наладили массовое производство компактных электрических пикапов, спрос на которые сейчас на американском рынке очень высок.

Так как они самостоятельно не выпускают никакие машины, то основой для их пикапов стали подержанные седаны Toyota Corolla 2009-2013 годов выпуска. Тюнеры находят их на свалках и дают им вторую жизнь. По словам руководства компании, такие пикапы позволят владельцам сэкономить на топливе тысячи долларов в год.

Электрические пикапы Corolla оснащены батареей на 26 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 150 км. В движение их приводит один электромотор мощностью 136 л.с. В года специалисты Upcycle Green Technology намерены выпускать до 200 единиц электропикапов. Стоимость каждого составляет около 35 000 долларов.