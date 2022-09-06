На украинско-польской границе бастуют перевозчики – в чем причина

Водители грузовиков перекрыли трассу перед пунктом пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей.

Дело в том, что в последнее время снизилась пропускная способность в этом пункте, из-за чего на границе с обеих сторон собрались огромные очереди. С украинской стороны их длина достигает 54 км, а с польской – 5 км. Дальнобойщикам приходится простаивать в очередях по 7-10 дней. По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, каждый час пропускают два автомобиля – один с товаром и один пустой. То есть за сутки контроль проходит от 12 до 25 машин. При этом до войны через этот КПП проезжало до 8о грузовиков в сутки.

Причиной образования очередей называют медленную работу фитосанитарного и ветеринарного контроля, который осуществляет проверку продукции украинских аграриев. Поэтому перевозчики требуют перевести работу этого органа в круглосуточный режим, а также увеличить количество инспекторов, осуществляющих проверки. Кроме того, они предложили пустые грузовики выпускать из Украины без очереди по отдельной полосе.

Мустафа Найем отметил, что из-за простоя ежедневно перевозчики на каждой машине теряют 400 евро, что приводит к потере смысла работать. Пока протестующие говорят о суточной забастовке. Однако если их не услышат, то они готовы перейти к более решительным действиям.