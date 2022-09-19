Ателье Oettinger прокачало «заряженный» Volkswagen Golf R (фото)

Немецкое тюнинг ателье Oettinger к 20-летию хот-хэтча Volkswagen Golf R представило стильный боди-кит. Ранее такие же доработки были предложены для двух других версий модели – Golf MK8 и GTI.

Пакет доработок включает в себя выраженный передний сплиттер, закрылки на переднем бампере, новый диффузор, массивные пороги, аэродинамические расширители боковых юбок и крупный задний спойлер. Также модели предложили фирменный комплект кованных многоспицевых легкосплавных дисков, который позволяет снизить неподресоренную массу на 8 кг, и тормозные суппорты Oettinger.

Компоненты изготовлены из высококачественного RIM и совместимы со всеми моделями Golf R, в том числе с пакетом Performance. Исключением является только задний диффузор, предназначенный для моделей без фаркопа. Стоимость пакета доработок от ателье Oettinger составляет 3875 евро. Он уже доступен к заказу. При необходимости тюнер готов продать элементы по отдельности. Их цена будет озвучена индивидуально заказчику.