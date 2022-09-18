Автоворы сняли катализаторы с полицейских машин – они стояли у штаб-квартиры спецназа

С каждым годом число краж каталитических нейтрализаторов из транспортных средств растет. Охотники за драгметаллами, которые содержаться в этих устройствах, настолько осмелели, что снимают их даже с машин полиции.

Вопиющий инцидент произошел в Сан-Франциско. Воры украли катализаторы сразу с четырех автомобилей в полицейской ливрее. Они были припаркованы под стенами штаб-квартиры Бюро специальных операций, где квартируется спецназ. Когда именно наглые преступники провернули эту операцию – неизвестно.

К поимке преступников инспекторы полиции решили привлечь местных жителей, так как не уверенны в собственных силах. Дело в том, что это не первая кража запчастей с полицейских машин. И ранее найти воров не удавалось. Людей попросили сообщить любую информацию о данном инциденте, которая поможет найти и наказать наглых воров.