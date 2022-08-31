Австралийская компания превращает стандартные фонари в произведения искусства

Есть множество способов сделать свой автомобиль уникальным. Однако тот, который предлагает компания Etched Out из Австралии, абсолютно неординарный и не имеет аналогов в мире.

Специалисты тюнинг-ателье создают кастомные фонари, которые украшают удивительными узорами. Эти гравировки наносятся вручную. На выполнение заказа уходит от 2 до 4 недель (в зависимости от сложности орнамента). Помимо фонарей тюнеры расписывают цветочными орнаментами и замысловатыми рисунками драконов рычаги переключения передач. Стоимость работ не указана. Она оговаривается отдельно с учетом сложности рисунка.

По словам основателя Etched Out, процесс модернизации фонарей довольно трудоемкий. Он проходит в несколько этапов. Изначально линзы фонарей подготавливают к нанесению рисунка, полируют их, а затем делают гравировку. После завершения работ узор покрывают защитной прозрачной краской.

В компании подчеркнули, что проблем с правоохранительными органами у владельцев машин с такими фонарями быть не должно, так как никаких изменений в их конструкцию не вносится. То есть гравировка на их работу не оказывает никакого влияния.