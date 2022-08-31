Новости Новые Lada Granta и Niva сгорели, так и не выехав с завода

Вчера, 30 августа, на парковке завода «‎АвтоВАЗ» в российском Тольятти сгорело два автовоза с новенькими лифтбеками Lada Granta и внедорожниками Lada Niva Legend.

К ликвидации пожара привлекли 9 единиц техники и 37 пожарных, но погасить пламя и спасти машины не удалось. Шесть лифтбеков и два внедорожника, которые ожидали отправки к своим владельцам, полностью уничтожены и не подлежат восстановлению. Их ожидает утилизация.

Как сообщает сайт runews24, причина пожара неизвестна – ее устанавливают следователи. Отметим, что «‎АвтоВАЗ» в настоящее время работает далеко не на полную мощность и собирает только эти две модели. Руководство завода неоднократно заявляло о том, что темпы сборки будут увеличены, но пока ситуация не изменилась.