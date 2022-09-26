Бойцы ВСУ уничтожили российский комплекс РЭБ «‎Житель»

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику. В этот раз им удалось сравнять с землей российскую станцию постановки радиоэлектронных помех РЭБ Р-330Ж «Житель».

Обезвредили комплекс с помощью разведывательного боевого беспилотника, который и показал результат работы наших военных. Снимок опубликовал владелец страницы в Twitter с ником @Teoyaomiquu. На нем видно, что поражены обе части комплекса и восстановлению они не подлежат.

«‎Житель» используется для обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в диапазоне частот от 100 до 2000 МГц. Комплекс способен создавать радиопомехи системам спутниковой связи, навигационной аппаратуры и базовым станциям сотовой системы связи GPS в радиусе 20−30 километров. Также он может перехватывать и подавлять каналы управления БПЛА.