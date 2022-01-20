Глава Stellantis высказался против запрета автомобилей с ДВС в Европе

Топ-менеджер предложил сконцентрироваться на выпуске гибридов

Автопроизводители активно электрифицируют свои модельные линейки, постепенно убирая из них машины с ДВС. Многие компании уже объявили, что к концу этого десятилетия будут выпускать только электрокары. Stellantis также огласил свою электромобильную стратегию, на реализацию которой намерены выделить 30 млрд евро. Несмотря на это, глава концерна высказал свое категорическое несогласие столь резкого переформирования автомобильной отрасли.

По словам исполнительного директора Stellantis Карлоса Тавареса, переход автоиндустрии на выпуск электромобилей является больше политическим ходом, чем решением самих автопроизводителей. Топ-менеджер подчеркнул, что данная тенденция противоречит целям борьбы с глобальным изменением климата. Полный переход на выпуск электрокаров повлечет за собой множество социальных и экологических последствий.

Таварес заявил, что полный отказ от автомобилей с ДВС и переход на электрокары не является самым лучшим способом сократить выбросы СО2. Ведь для того, чтобы сравнять углеродный след, оставленный при производстве батареи, со следом бензиновой машины, электромобилю нужно проехать не менее 70 000 км. К тому же разработка «зеленых» авто и переработка аккумуляторов довольно дорогостоящие.

В качестве альтернативы он предложил сконцентрироваться на гибридах и машинах на водородных топливных элементах. И для этого не нужно будет полностью перестраивать заводы и фабрики, а также проводить сокращение персонала. Не стоит забывать и о дилерах, которых заменят онлайн-продажами. Однако даже после такой резкой критики в сторону правительства, компания продолжает следовать установленному плану. В ближайшие два года она покажет 21 новую подключаемую гибридную и электрическую модели.