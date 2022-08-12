Yokohama возобновила производство в России

Российский шинный завод японской компании снова заработал

Еще одна крупная компания, ранее заявившая об остановке деятельности в России, решила вернуться на рынок страны-агрессора. 10 августа появилась информация о перезапуске российского шинного завода Yokohama в Липецкой области.

Предприятие, простаивавшее с марта 2022 года, снова начало производить продукцию. Как сообщается, компании «Йокохама Р.П.З.» удалось наладить поставки каучука.

Российский завод Yokohama работает с 2008 года. На данный момент количество сотрудников составляет 760 человек. Предприятие выпускает широкую гамму покрышек марки Yokohama разных типоразмеров.

Напомним, что с 1 августа в обычном режиме снова заработал российский шинный завод немецкой Continental. Также производство покрышек в России под новой маркой перезапустит финская компания Nokian Tyres.