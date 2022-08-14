Для Volkswagen ID.Buzz предложили оригинальный тюнинг-кит (фото)

Известная своими экстремальными проектами компания Zyrus Engineering разработала неординарный обвес для электрического минивэна Volkswagen ID.Buzz.

Тюнинг-кит включает в себя выдающийся передний сплиттер, иные крылья, расширенные боковые юбки и боковые винглеты. Эти элементы усиливают прижимную силу электрокара и улучшают аэродинамический показатель, что увеличивает диапазон ID.Buzz. Также тюнеры добавили модели задний спойлер, диффузор из углеродного волокна и 22-дюймовые колеса ZWheels с карбоновыми аэродинамическими дисками.

Все детали изготавливаются специалистами компании вручную. Клиенты могут выбирать между глянцевой и матовой отделкой элементов, а также подобрать их в соответствии с цветом кузова минивэна. Стоимость такого тюнинг-кита стартует от 12 000 евро. В Zyrus Engineering заявили, что уже есть желающие приобрести такой пакет доработок.