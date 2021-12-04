Как УАЗ-469 превратили в совсем другой автомобиль

Этот довольно необычный автомобиль смело можно назвать самой оригинальной переделкой УАЗ-469. Облицовка радиатора характерной ромбовидной формы взята у ГАЗ-53А – предварительно ее укоротили, оставив семь прорезей вместо одиннадцати. Капот был позаимствован от ЗИЛ-130, о чем свидетельствуют вентиляционные прорези на его боковинах.

А теперь самое интересное. Основной кузов «бобика» заменен на самодельный, в основу которого положили как минимум две кабины от «сто тридцатого» ЗИЛа. Об этом красноречиво говорят такие характерные детали как лобовое стекло, боковые окна с форточками, а также крыша с двумя парой вентиляционных лючков. Кстати, на боковинах крыши видны поручни.

Причем вся эта переделка не смотрится аляповато. Более того, здесь присутствуют и свои дизайнерские фишки – например, эффектно изогнутая кверху проштамповка, служащая продолжением боковой оконной линии. И, безусловно, особый колорит автомобилю придает его окрас. Так, крыша и капот сделаны белыми, чтобы не нагревались на солнце. А чего стоит эффектная светлая окантовка колесных арок и боковых окон. Что же касается кормы, то она сохранила примерно такой же наклон, как и родная тентованная крыша.

Этот примечательный УАЗ-469 был сфотографирован Леонидом Гоголевым более трех десятков лет назад на московских улицах. А вот более точную дату съемки можно определить по киноафише в левом углу снимка. На ней мы видим название остросежетной молодежной драмы «Авария – дочь мента», которая вышла на экраны кинотеатров 1 ноября 1989 года.