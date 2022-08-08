Классический Land Rover Defender получил невероятный тюнинг от Chelsea Truck Company (фото)
Специалисты Chelsea Truck Company представили очередной проект на базе культового Land Rover Defender 110. Довольно аскетичный внедорожник они превратили в роскошную модель с уникальным кузовом.
Модифицированный автомобиль получил название Defender 110 Wide-Track. За счет специальных накладок на крыльях ему расширили кузов. Эти элементы окрашены в оттенок Grey Satin и привинчены массивными болтами. Также тюнеры установили новую решетку радиатора X-Lander, иной бампер со встроенной оптикой и накладки Shadow Chrome на светодиодные фары.
Солидный вид внедорожнику придают боковые подножки, вентиляционные отверстия на капоте и передних крыльях из нержавеющей стали, резиновые брызговики и 20-дюймовые кованые диски Rostyle Inspired RS, обутые в шины Cooper Discoverer A/T. На корме запасное колесо покрыто фирменным чехлом Chelsea Truck Company.
Не остался без внимания и салон модернизированного Defender. В его оснащение включили современную приборную панель и новое рулевое колесо. Отделка выполнена из высококлассной перфорированной кожи, которую дополняют вставки из полированного алюминия.
Силовая установка осталась прежней. То есть под капотом Defender 110 Wide-Track установлен 2,2-литровый дизельный двигатель Ford Duratorq мощностью 120 л.с. и крутящим моментом 360 Нм, который сопряжен с шестиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода. Стоимость внедорожника составляет 62 999 фунтов стерлингов. Компания готова добавить аналогичные обновления в любому Land Rover Defender всего за 35 000 фунтов стерлингов.