Польские активисты отдают свои машины на нужды ВСУ

Польша активно помогает Украине противостоять российской оккупации. Наряду с правительством, свой вклад в нашу победу вносят и простые поляки. Среди прочего, они обеспечивают украинских защитников машинами.

Например, активист и блогер Матеуш Водзинский отдал на нужды ВСУ собственный Suzuki Grand Vitara. К тому же он начал сбор средств на покупку автомобилей для наших бойцов. За короткий период ему удалось собрать более 100 тысяч злотых, на которые он купил пять внедорожников.

«Потребности во внедорожниках на фронте очень велика. Часть я лично отвез на передовую, часть оставил военным в Киеве, откуда они должны отправиться на линию столкновения. Машины помогают украинским военным в их ежедневных усилиях по сдерживанию агрессора», – рассказал Водзинский в интервью Polskie Radio.

По словам Матеуша, к отправке в Украину готовится еще две машины. При этом сбор средств останавливать не намерены. Единственное, теперь закупать будут не внедорожники, а пикапы. Сменить приоритетность решили, опираясь на потребности военных. Ведь такие автомобили более функциональны. Они могут не только перевозить бойцов, но и эвакуировать раненых с поля боя, доставлять грузы и служить огневой точкой.