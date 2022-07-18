Для ВСУ закупили военные Mercedes G-Wagen и Land Rover Defender (фото)

Волонтеры ни на миг не прекращают свою работу. В настоящее время все силы направлены на обеспечение украинских защитников автомобилями. Фонд Сергея Притулы закупил очередную партию внедорожников, которая в ближайшее время отправится на передовую.

По словам Сергея, его фонд нашел в Великобритании военные внедорожники и грузовики. Для того, чтобы получить отзыв военных, они закупили несколько единиц джипов и грузовик Mercedes-Benz Unimog. Только после получения одобрения от бойцов Госпогранслужбы выкупили всю партию машин.

Техника уже прибыла в Украину и, после небольшого сервисного обслуживания, отправится в зону боевых действий. Притула отметил, что на приобретение автомобилей было потрачено 311 250 фунтов стерлингов. За них купили: