Микроавтобус MAN TGE предстал в эксклюзивной комплектации

Наступивший 2022 год, под знаком тигра, принес от компании MAN Truck & Bus Ukraine интересные новости из мира больших представителей семейства кошачьих. Это появление на рынке микроавтобуса MAN TGE в исполнении Individual Lion S («Индивидуальный лев»), разработанного и реализованного на производственной площадке MAN Individual в Польше.

В итоге в сдержанном облике автомобиля MAN TGE появились ненавязчивые спортивные дизайнерские нотки. Об этом говорят красные элементы под решеткой радиатора, на бортах кузова и корпусах наружных зеркал.

Внешне машина смотрится визуально шире благодаря дополнительным подножкам на порогах, облегчающих также посалку-высадку.

На их боковинах, равно как и на передних дверях красуются «индивидуальные» шильдики. И, конечно, какой же «наряд» без соответствующей «обувки» – на черных легкосплавных колесных дисках.

Особо хочется отметить интерьер. Здесь также можно увидеть красные элементы – на руле и вентиляционных дефлекторах. Кроме того, спереди установлены роскошные кожаные кресла, украшенные прострочками алого цвета и вышитой эмблемой «царя зверей». Особый уют придает мягкая подсветка вещевых полочек и карманов в передних дверях.

В движение «Индивидуального льва» приводит самый мощный из предлагаемых для MAN TGE двигатель – двухлитровый турбодизель, развивающий 177 л. с. и 410 Нм максимального крутящего момента. В паре с ним работает автоматическая коробка передач.