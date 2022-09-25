Минивэн Mercedes-Benz V-Class получил приз за самый нелепый тюнинг

Китайский VIP-шаттл может поспорить по уровню роскоши с Rolls-Royce

В сети появились фотографии роскошного VIP-шаттла, построенного неизвестным тюнером для богатого заказчика из Китая. Основной для него послужил минивэн Mercedes-Benz V-Class, в котором комфортно путешествовать на любые расстояния.

От базовой модели он отличается огромной вертикальной решеткой радиатора с хромированными ламелями. Также тюнеры установили новые бамперы и тонированные задние фонари. Для больше комфорта пассажиров минивэну значительно подняли крышу, над задней кромкой которой появился спойлер. На задней двери увиден шильдик VST580.

Салон минивэна рассчитан на шестерых человека, включая водителя. В задней части установлены четыре капитанских кресла с множеством регулировок, массажем и вентиляцией. Передний ряд развернут против движения автомобиля.

В отделке интерьера использована натуральная кожа белого и фиолетового цветов. За атмосферу в салоне отвечает скрытая светодиодная подсветка, способная изменять цвета, и звездное небо на потолке, как в лимузинах Rolls-Royce.

Стоимость переделки остается загадкой, но судя по интерьеру обошелся такой шаттл недешево.