На продажу выставили Subaru WRX STI в кузове кабриолет

Один из пяти существующих автомобилей с откидным верхом планируют продать за 60 000 долларов

Subaru с открытым верхом встретишь не каждый день, но благодаря калифорнийской компании Newport Specialty Cars появилась возможность не просто увидеть, а приобрести такой автомобиль. Один из пяти изготовленных тюнером кабриолетов Subaru WRX STI выставил на продажу автосалон Patriot Nissan в Салеме, штат Нью-Гемпшир, США.

В кабриолет превратили седан 2011 года выпуска. В процессе преобразования тюнеры просто срезали крышу, оставив на месте дверные стойки и остекление задних пассажирских дверей. От дождя и ветра водителя и пассажиров защищает складной верх, который частично крепится на задней стойке. Также от серийного WRX STI сохранилось массивное антикрыло.

Кузов кабриолета окрашен в оттенок Plasma Blue Pearl, а салон отделан в цвете Carbon Black. Под капотом у него заводской оппозитный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 305 л.с. Работает агрегат в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач и фирменной «субаровской» системой полного привода.

Как указано в объявлении, у кабриолета был один владелец. В 2017 году он уже пытался продать автомобиль за 26 976 долларов. На тот момент на одометре было 10 000 км пробега. Сейчас пробег уже 18 000 км, а ценник за пять лет вырос больше, чем в два раза — до 59 980 долларов.