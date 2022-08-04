Футуристичный концепт Mercedes-Benz Vision AVTR воплотили в дереве (видео)

Народный умелец из Вьетнама собственноручно создал для своего сына деревянную копию электрического концепта Mercedes-Benz Vision AVTR. Модель в точности повторяет шоу-кар и может самостоятельно ездить.

На создание этого деревянного шедевра мастер потратил 100 дней. Автомобиль получился в два раза меньше оригинала. У него полностью рабочая подвеска, автоматически открывающиеся двери, большое количество светодиодов внутри и снаружи, которые воссоздают световую подпись оригинального электромобиля, и 14-дюймовые колеса, обутые в настоящие шины.

В салоне машины установлены два ковшеобразных сиденья, на которые надеты белоснежные чехлы. Как и у автономной концепции, в кабине клона также нет руля. При этом управление осуществляется не с помощью автопилота, а рычагами. В движение игрушечный автомобиль приводит электромотор.

Процесс сборки машины показан на видео, которое опубликовали на YouTube-канала ND – Woodworking Art. Подарок привел в настоящий восторг мальчика. Теперь мужчина ездит на этом автомобиле забирать сына из школы.