Настоящее золото и 500 л.с под капотом: посмотрите на уникальный BMW E28

Позолоченные элементы присутствуют на кузове, в салоне и под капотом автомобиля

BMW 5-series в кузове E28 завоевал статус легендарной классики прошлого века. Седаны до сих пор можно встретить на дорогах. Продолжают их дорабатывать и тюнеры. Один из экземпляров модели вызвал особый интерес.

Его модернизацией занимался британский специалист. Он окрасил кузов автомобиля в особый фиолетовый цвет и установит черные пятиспицевые колеса с хромированными ободами. Также появились аккуратные расширители колесных арок. Изюминкой стало напыление 24-каратным золотом, которое присутствует на решетке радиатора, оптике, декоративных полосах и других элементах экстерьера.

Также настоящим золотом отделаны элементы двигателя. Аналогичный декор присутствует и в салоне BMW E28, который отделан черной кожей и алькантарой. Она идеально сочетается с фиолетовыми вставками в тон кузова. К тому же в кабину интегрировали каркас безопасности и гоночные ремни, тем самым придав седану максимальной спортивности.

Затронули доработки и техническую сторону седана. Так, автомобиль оснастили изготовленной на заказ системой впуска и большим турбонагнетателем. В результате отдача мотора увеличилась до 500 л.с. Также установлена пневмоподвеска. Общий вид модели получился невероятно роскошным. Вряд ли она останется незамеченной на дороге.