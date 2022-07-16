Тюнинг Новый Toyota Crown «доработали» уже через несколько часов после премьеры

Автомобиль получил два первых пакета доработок

15 июля компания Toyota показала Crown нового поколения. А уже через несколько часов заводские тюнинг-ателье Gazoo Racing и Modellista представили свои наборы аксессуаров для кросс-седана. В частности, Gazoo Racing предлагает передний и задний спойлеры, амортизаторы Yamaha и стальную проставку GR Door Stabilizer.

В версии Modellista кросс-седан отличается от товарного автомобиля отделкой решетки радиатора и корпусов боковых зеркал заднего вида. Также комплект предусматривает защиту дверных ручек, тонировку задних боковых стекол и брендированный крепеж номерного знака. В обеих версиях образ новинки дополняют двухцветный кузов и комплект 21-дюймовых колесных дисков.

На японском рынке оба тюнинг-пакета появятся осенью 2022 года. Позже к кросс-седану присоединятся бизнес-седан, спортивный кроссовер и универсал.

Планируемый годовой объем семейства — 200 тысяч единиц в год. В Японии новый кросс-седан оценили в 31 400 – 43 680 долларов. После дебюта на родном рынке семейство появится еще в сорока странах мира.