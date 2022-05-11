Новый Toyota Land Cruiser превратили в спортивный болид

Тюнеры разработали спортивный стайлинг-комплект для популярного внедорожника

Специалисты тюнинг-ателье Khann International доработали Toyota Land Cruiser 300. Спортивный стайлинг-пакет для внедорожника нового поколения включает оригинальную решетку радиатора, расширители колесных арок, крышку капота, накладки на бамперы и дверные пороги.

С этим набором брутальный рамный Land Cruiser становиться похожим на гоночный болид. Во сколько владельце обойдется такое перевоплощение не сообщается. Учитывая то, что все элементы тюнинг-кита формуются из углепластика, сумма будет не маленькой. Только капот тюнеры оценили в 5 210 долларов США.

Официальная премьера Toyota Land Cruiser 300 состоялась летом 2021 года. В основу модели легла новая платформа GA-F. Рамная конструкция и постоянный полный привод с тремя блокировками дифференциалов сохранились. Моторная линейка полностью новая. Двигатели V8 остались в прошлом. На рынке «трехсотый» доступен с бензиновым 3,5-литровым мотором отдачей 415 л.с. и 650 Нм или 3,3-литровый дизельным отдачей 309 л.с. и 700 Нм. Оба агрегата с двойным турбонаддувом. Коробка передач одна — десятиступенчатая автоматическая.