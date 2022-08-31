Проедет везде: представлен роскошный кемпер на базе Hummer H1 (фото)
Американская компания Wolf Rigs, которая специализируется на производстве домов на колесах, показала довольно неординарный проект. Основой для него стал гражданский внедорожник Hummer H1.
Кемпер, сочетающий в себе потрясающую проходимость и домашний комфорт, получил название Patton. Он выполнен лаконично и продуманно. Тюнеры установили на внедорожник усиленную раму и алюминиевый корпус. В получившемся автодоме есть просторная гостиная, зона отдыха с огромной кроватью, санузел и небольшая кухня. В оснащение последней входит холодильник, плита и раковина.
Среди других особенностей — потолочное освещение, кондиционер, люк и мансардные окна. На крыше Patton установлены солнечные панели мощностью 800 Вт. Двигатель заменили на 3,9-литровый Cummins 9V. Он сопряжен с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Allison 1000. Оценили кемпер в 350 тысяч долларов.