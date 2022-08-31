Замена батареи в Polestar 2 обошлась дороже самого электрокара

Самой дорогостоящей деталью в электромобиле является батарея. Чтобы ее заменить, владельцу приходится выкладывать довольно крупную сумму. Иногда она и вовсе превышает стоимость самого электрокара.

Такая парадоксальная ситуация произошла в Китае с владельцем Polestar 2. Он попал на нем в ДТП. От удара у лифтбека повредилась батарея и потребовалась срочная ее замена. Мужчина обратился в официальный сервисный центр, где ему выставили счет за замену аккумулятора в полтора раза дороже стоимости самого электромобиля.

В Китае электрический Polestar 2 продают по цене чуть более 43 000 долларов. При этом за замену батареи специалисты запросили 79 200 долларов. Об этой ситуации узнали местные СМИ, которые и обратились к производителю. В компании заявили, что новый аккумулятор стоит 57 900 долларов.

Вероятно, электромобилю потребовался еще какой-то ремонт, стоимость которого и включили в этот счет. В любом случае ситуация удивительная. Ведь получается, что от машины, в случае выхода из строя батареи, проще избавиться, чем чинить.