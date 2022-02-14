Специалисты Brabus впервые доработали мотоцикл – проект впечатляет

Модель выйдет тиражом в 154 экземпляра

Немецкое тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на кузовном и моторном тюнинге автомобилей марки Mercedes-Benz, решило попробовать себя в немного другой области. Его специалисты впервые взялись за доработку мотоцикла – получилось ошеломляюще.

Основой проекта Brabus 1300 R стал австрийский мотоцикл KTM 1290 Super Duke R Evo. Тюнеры подошли к процессу ответственно, поэтому любительской получившуюся модель не назовешь. Специалисты ателье переработали абсолютно все. Так, навесные элементы мотоцикла выполнены из карбона и получили другую форму. Руль стал короче и посажен ниже, светодиодная фара использована круглая, как у ретро-моделей, а зеркала смотрят вниз.

Подчеркивают образ эксклюзивные кованые диски Monoblock Z с девятью спицами и сиденье, отделанное красной кожей, которое было спроектировано специально для этого байка. К тому же в оснащение мотоцикла добавили 5-дюймовый сенсорный экран, который исполняет роль приборной панели. В ателье подчеркнули, что новый Brabus 1300 R можно будет использовать в любое время года, так как он получил подогрев сиденья и ручек руля.

В движение байк приводит 1,3-литровый V-образный двигатель мощностью 180 л.с. и 140 Нм крутящего момента. Мотор позволяет ему набирать первую «сотню» за 3,2 секунды и развивать максимальную скорость в 270 км/ч. Тюнеры уверенны в успехе мотоцикла, поэтому решили выпустить его тиражом в 154 экземпляра. Из них 77 единиц будет выполнено в цвете Magma Red и столько же – в черном Signature Black. Стоимость модели пока не озвучена. Прием заказов на нее открыли сегодня, 14 февраля 2022 года.