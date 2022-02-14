Как выбрать надежную сигнализацию для гаража?

Большинство автомобилистов уверены в том, что охранная сигнализация в гараже – это лишняя трата денег. Но ровно до того момента, пока не останется без автомобиля. Именно такое оборудование дает возможность обезопасить имущество от злоумышленников, предотвратив угон авто или грабеж. Рассмотрим актуальность установки охранной сигнализации, а также тонкости установки сигнализации в гараже.

Актуальность установки сигнализации в гараже

Многие автомобилисты отдают предпочтение платным гаражным кооперативом, поэтому полностью уверены в том, что с их автомобилем ничего не случится страшного. Это максимальное спорное мнение, т.к. охранник в любой момент может отвлечься, уснуть, быть занят другими делами или просто безответственно относиться к своей работе. А вы этому человеку доверяете то, на что копили годами – личный автомобиль. К тому же, 1-2 охранников может просто физически не хватить на то чтобы обойти большую территорию гаражного кооператива.

Опытным злоумышленникам, которые промышляют автомобильными грабежами, будет достаточно короткого времени, чтобы определить слабые места в охране объекта и незаметно совершить кражу. Примером этому должна служить ситуация, которая служилась в одном из кооперативов Харькова. Злоумышленники не вскрывали замки, а просто сделали отверстие в стене крайнего к ограждению гаража. Им оставалось только разбирать смежные стены, чтобы проникать в новый гараж. Они не угнали автомобили, но забрали из них все ценное.

Если была бы установлена охранная сигнализация, тогда они не смогли бы совершить все эти действия и не остались бы незамеченными.

Если для вас является важной защита вашего имущества, тогда наверняка вы будете заинтересованы в покупке технических охранных средств. С целью обеспечения безопасности машины или другого транспорта в гараже устанавливаются следующие датчики:

Вибрационный датчик. Это устройство, которое реагирует на удары, механическое воздействие, сверление и т.д. Устанавливаются обычно на потолок или стены.

Датчики движения. Они реагируют на физическую активность в поле зрения своего действия, поэтому оперативно среагируют.

Магнитно-контактные датчики. Их устанавливают на окна или двери, а также реагирует на их несанкционированное открытие.

Световая и/или звуковая сирена. Эти устройства гарантируют достойный отпор злоумышленникам – они смогут спугнуть людей, которые нацелились на ваше имущество.

Каждый датчик, когда будет фиксировать факт незаконного проникновения, будет отправлять сигнал на пульт управления. Он в свою очередь будет включать сирену и отправлять тревожный сигнал к центральному пульту охраны, если это нужно.

Подобные возможности оборудования гарантируют, что автомобиль будет находиться в полной безопасности. Потратив всего несколько тысяч гривен, вы можете больше не волноваться о своем автомобиле. При этом важно учитывать, что далеко не каждая охранная сигнализация будет одинаково эффективной, поэтому отдавайте предпочтение исключительно известным брендам.