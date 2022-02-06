Tesla Cybertruck нашли еще одно применение — теперь это катамаран

В полноценное плавсредство электропикап превращается с помощью специального тюнинг-кита

Tesla Cybertruck, наделавший много шума, впервые показали в 2019 году. Электропикап с необычной внешностью до сих пор не встал на конвейер, тем ни менее энтузиасты не перестают удивлять, придумывая различные дополнения для него. И если раньше мы видели кемперы и различные жилые модули, то сейчас электропикап Tesla предлагают превратить в катамаран. Таким образом на нем можно будет передвигаться по земле и воде.

Автор необычной идеи — Энтони Даймонд из Сиэтла. Он решил приспособить свой электрокар для передвижения по воде и создал специальный тюнинг-кит, с помощью которого каждый сможет трансформировать пикап в катамаран. Даймонд запатентовал его и скоро начнет продавать. Ценник мужчина уже озвучил.

Создатель тюнинг-кита предлагает два комплекта на выбор — простенький Cybercat и его продвинутый вариант Cybercat Foiler. От первого он отличается дополнительными подводными крыльями, призванными «улучшить эффект».

Автор необычного тюнинг-кита считает, что для перевоплощения в катамаран у Tesla есть все необходимое, начиная от прочной конструкции и заканчивая адаптивной подвеской. Для доработки электропикапа потребуется не больше 10 минут. При этом мужчина уверяет, что все необходимые манипуляции можно проделать самостоятельно.

Тем, кто решится приобрести набор, предстоит выложить от 22 900 до 32 900 долларов за начальный вариант Cybercat и от 35 400 до 42 900 за Cybercat Foiler. Стоимость тюнинг-кита зависит от количества моторов. Максимально их может быть пять, суммарной отдачей 335 л.с.