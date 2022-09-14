Не интересует! Австрийский Steyr открестился от покупки российского завода Volkswagen

Информация о сделке между австрийской компании и немецким концерном оказалась «уткой»

Австрийская компания Steyr Automotive GmbH опровергла слухи о покупке автозавода Volkswagen в Калуге. Как заявил официальный представитель компании, у Steyr нет никаких планов или намерений в этом направлении.

Поводом для поспешных оправданий послужили сообщения российских и зарубежных СМИ от 13 сентября о продаже калужского завода Volkswagen компании Steyr Automotive. Утверждалось, что предварительные договоренности по этому поводу уже достигнуты. Также сообщалось, что австрийцы намерены продолжить производство автомобилей Volkswagen и Skoda под другими брендами. Компоненты для них якобы согласился поставлять немецкий концерн, а оператором завода по договоренности со Steyr станет «Группа ГАЗ», контролируемая Олегом Дерипаской.

Основной для не оправдавшегося информационного слива, по всей вероятности, стали запутанные «отношения» между всеми его участниками. В частности, Steyr Automotive GmbH принадлежит Зигфриду Вольфу, который с 2008 по 2019 год входил в совет директором «Группы ГАЗ». Собственную компанию он основал в 2021 году, после того, как выкупил завод MAN Steyr у немецкой MAN, которая в свою очередь входит в состав Volkswagen Group.

В 2021 году Steyr Automotive начала организацию производства автомобилей ГАЗ для европейского рынка в Австрии. Но в августе этого года из-за экономических санкций против РФ реализацию российско-австрийского проекта остановили.

По той же причине в начале марта остановился завод Volkswagen в Калуге. До российской войны против Украины на предприятии собирали кроссовер Volkswagen Tiguan и лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid.