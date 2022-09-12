Toyota Hilux получил подтяжку лица в стиле новой Tundra (фото)

Тюнеры всегда открыты к экспериментам и готовы реализовать любую, даже самую нестандартную идею. Например, специалисты японского ателье GMG Double Eight предложили владельцам Toyota Hilux обвес, который конвертирует его в новую Tundra.

Боди-кит включает в себя иной капот, массивную восьмиугольную решетку радиатора с сотовым рисунком, надпись Toyota в стиле GR и три желтых габаритных огня, бампер с дополнительными воздухозаборниками и черную защитную пластину. Над крыльями появились широкие надстройки, окрашенные в цвет кузова.

Также модель дополнили новым комплектом легкосплавных колесных дисков, обутых в зубастые шины A/T. При необходимости специалисты ателье могут увеличь дорожный просвет. Силовой агрегат они трогать не стали. Стоимость пакета доработок составляет 388 000 йен (2 700 доллара).