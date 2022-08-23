Что покажут на ведущей выставке по автосервису – Automechanika Frankfurt 2022

C 13 по 17 сентября во Франкфурте-на-Майне состоится крупнейшая международная выставка по автосервису – Automechanika Frankfurt 2022. Ведущие компании представят новейшие технологии и тенденции в области послепродажного обслуживания автомобилей по таким направлениям:

Новая мобильность и цифровизация

В центре внимания на Automechanika Frankfurt будут альтернативные технологии вождения (электрическая мобильность, водород, топливные элементы, заправка и электронное топливо, газ), связь и цифровизация (автономное вождение, подключенные автомобили, управление дорожным движением и интеллектуальная мобильность). Специальное шоу с новаторскими лекциями, наградами Automechanika Innovation Awards, презентациями продуктов, стартапами и исследовательскими проектами университетов и колледжей, а также нетворкинг-лаунж объединит игроков отрасли и обеспечит необходимую передачу знаний. Инновации из области интермодальной мобильности и микромобильности можно будет найти на площадке под открытым небом – в Future Mobility Park .

СТО и сервисные услуги

Цифровизация, электрификация, ценовое давление и потребность в инвестициях (в оборудование или ноу-хау) сильно стимулируют процесс изменений в бизнесе СТО. Концепции обслуживания, меры безопасности и оборудование для СТО по ремонту электромобилей или гибридных автомобилей, доступ к данным, диагностика, приложения, электромобильность, онлайн-порталы, устойчивое развитие, рекрутинг и изменение поведения пользователей являются одними из мегатенденций и задач, которые в настоящее время движут автомобильным вторичным рынком. В дополнение к классическому ассортименту продуктов в области двигателей внутреннего сгорания, таких как масла и смазочные материалы , экспоненты Automechanika Frankfurt продемонстрируют, прежде всего, инновационные решения и новые бизнес-модели будущего.

Запчасти и технологические решения

Весь спектр деталей и компонентов, а также электронных компонентов и средств связи для автомобилей, мотоциклов и грузовых автомобилей составляет основу Automechanika Frankfurt в Восточном регионе.

От классических тем, таких как шасси, стандартные механические детали, интерьер и экстерьер, кузов и компоненты для обычных приводных систем, до самых последних трендов: восстановление и новые материалы.

Здесь также будут представлены темы электроники двигателя, освещения транспортных средств и ориентированного на будущее сетевого взаимодействия электронных компонентов . Международные поставщики, производители и партнеры в этом секторе представляют все более устойчивые, экологически безопасные и интеллектуальные решения.

Аксессуары и кастомайзинг

Тенденция к индивидуализации остается неизменной. Продукты Lifestyle делают автомобиль уникальным. Технические компоненты для двигателя и трансмиссии, системы безопасности, высококачественный салон автомобиля и широкий спектр систем транспортировки и хранения повышают комфорт. В запланированном Car Media Sound Finale или Car Wrapping Area посетителей ждут интересные сюрпризы от Automechanika 2022.

Автомойка и уход

Ожидаемые потрясения в автомобильной промышленности ставят новые задачи перед отраслью мойки и ухода за транспортными средствами: электрификация, экологичность (обработка воды) и безопасность как никогда прежде находятся в центре внимания инноваций!

Связь, цифровизация, электромобильность, концепции обслуживания, новые технологии, ценовое давление, изменение поведения пользователей — все это влияет на процесс мойки и ухода за грузовыми и легковыми автомобилями, мотоциклами и велосипедами в будущем и является актуальным во всех сферах автомобильного бизнеса.

Много инноваций можно также ожидать от разработчиков и производителей новейших продуктов высокого класса для автомобильной и промышленной отраслей. В век электрических и гибридных технологий быстрорастущим рынком является подготовка и детализация автомобилей.

От новейших полиролей с согласованными подушечками до подготовки кожи и окончательной кварцево-керамической долговременной герметизации : все последние разработки и тенденции можно будет увидеть вживую на Automechanika!

Кузовной ремонт и покраска

Ассортимент экспонатов в данном разделе включает в себя кузовной ремонт, покраску и защиту от коррозии, умный ремонт и новые материалы. В дополнительной программе запланированы семинары по таким важным темам, как инновационные стратегии и устойчивые инвестиции, на фоне высоких затрат, которые, как ожидается, сохранятся. Одной из основных также станет тема молодых талантов и нехватки квалифицированных кадров.

Данные и подключение

Доступ к данным и сетевое взаимодействие транспортных средств в настоящее время доминируют в дискуссиях на автомобильном вторичном рынке. Это потому, что они будут значительно влиять на взаимодействие между промышленностью, СТО и торговлей в будущем.

Смежными темами являются: автоматизированное вождение, электроника, новые технологии автомобильных ключей, системы помощи водителю, высоковольтные технологии, услуги мобильности, камеры, концепции телематики и, наконец, квалификация сотрудников и изменившиеся требования пользователей со стороны клиентов.

Электромобильность

В настоящее время существует ряд проблем, которые необходимо преодолеть при переходе на электромобильность. Отсутствие инфраструктуры зарядных станций, разработка, производство и трудности с закупкой сырья, аккумуляторов и полупроводников двигают отрасль. Необходимы стабильные цепочки поставок, регионализация среди поставщиков и квалификация разработчиков программного обеспечения. Электромобильность также существенно изменит техническое обслуживание, диагностику и ремонт автомобилей. Таким образом, на Automechanika поставщики могут представить себя и ознакомить посетителей с новыми технологиями. Также будут освещены новые требования к техническому оснащению мастерских, такие как установка зарядных станций для гибридных или электрических транспортных средств, специальных инструментов, подъемного оборудования или систем обнаружения газа.

Награды за инновации на Automechanika

Премией Automechanika Innovation Awards будут отмечены особенно передовые инновации. Уже более 25 лет международная награда присуждается в 9 категориях независимым экспертным жюри. Заявки от компаний-экспонентов оцениваются по следующим критериям: эффективность инноваций и совершенство решений, функциональность, простота использования, преимущества для пользователя и экономичность, актуальность послепродажного обслуживания, безопасность, долговечность и качество, а также их вклад в защиту окружающей среды.

Грузовики, ретроавтомобили и кемперы

Automechanika Frankfurt — это не только легковые, но и коммерческие автомобили, а также кемперы и классические автомобили. Этот рынок выгоден для СТО, так как предлагает один или несколько дополнительных бизнесов.

Примерно каждая пятая компания-экспонент на Automechanica Frankfurt представит компоненты, запасные части или инструменты для грузовых автомобилей, автобусов и микроавтобусов. Выбор продуктов и решений для коммерческого транспорта велик. Чтобы помочь посетителям-специалистам быстро найти соответствующие компании из этого сектора, существует логотип «Truck Competence», который указывает на то, что экспоненты могут предложить.

Кроме того, во время выставки все дни на открытой площадке F 11 B03 будут проходить различные мероприятия, курсы повышения квалификации, занимательные импульсивные лекции и советы экспертов по повседневной работе в специализированных СТО.

Классические автомобили пользуются большой популярностью и представляют собой миллиардный объем рынка. Работы с ретроавтомобилями очень выгодны для СТО. Ремонт, реставрация и техническое обслуживание требуют специальных знаний и мастерства, которым не учат на сегодняшних стандартных тренингах. Заинтересованные посетители-специалисты получат важную информацию из первых рук и контакты непосредственно на выставке.

Automechanika — единственная B2B-платформа, представляющая бизнес классических автомобиле по всей цепочке создания добавленной стоимости, от кузовных и автомобильных технологий до технического обслуживания, ремонта и восстановления, а также от обучения до решений по финансированию и страхованию.

Кемперы и дома на колесах очень популярны — пандемия коронавируса еще больше увеличила спрос. Это очень интересный рынок для специализированных СТО, которые широко будут представлены на Automechanika Frankfurt 2022.

Кроме того, на стенде F 11 C03 пройдут короткие обучающие курсы – ежедневно, без регистрации. Организованные в сотрудничестве с ZKF на них поведуют все о правильном и профессиональном ремонте караванов и автодомов, услугах, методах и материалах ремонта, а также инструментах и ​​технических средствах.