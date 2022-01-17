В кристаллах Swarovski и кукольных одеждах – диковинки Токийского автосалона 2022

На Токийском автосалоне, проходившем с 14 по 16 января, было представлено немало машин, прошедших индивидуальную доработку как в специализированных компаниях, так и силами различных студенческих команд. Представляем вашему вниманию несколько самых оригинальных, по мнению корреспондентов издания Bloomberg, экспонатов.

Открывает обзор суперкар Lamborghini Avendator под названием Road Star, от тюнингового ателье Anija. Его особенность – огромная эмблема быка на носовой части, изготовленная из 10 000 (!) кристаллов Swarovski.

А вот и работа студентов автомобильного колледжа Gunma – кемпер на базе бортового грузовичка Suzuki Carry. Его жилой модуль украшают изображения японских пейзажей в обрамлении желто-зеленых гирлянд.

Студенты еще одного колледжа – NATS Nihon построили необычный стретч на базе Toyota Century. Кузов разрезали попалам и вставили секцию-удлинитель. Снаружи машина привлекает внимание позлоченными дисками и крышей, обитой красной кожей.

А вот внутри многим понравится мини-бар с большим набором всевозможных напитков. Все работы были проведены за 120 дней.

Известный японский производитель эксклюзивных трициклов – Gordon показал очередное свое творение, выполненное на базе мотоцикла Honda Gold Wing. Отметим, что вся его продукция, носящая эмблему «золотой лисицы», пользуется большой популярностью в Дубае, США, РФ и Европе.

Этот кемпер сконструирован специалистами Henro Oka Motors на базе фургончика Suzuki. Cамое необычное скрывается внутри: чайный сервиз, натуральное дерево, раздвижные экраны из рисовой бумаги, закрывающие задние окна.

И какая же выставка без Rolls-Royce, даже в Японии! Вот вам кроссовер Сulinan от тюнеров Spashan/Novitec. Помимо роскошного фиолетового окраса, специальной настройке подверглись двигатель и подвеска. Также особое внимание уделили колесным дискам.

На Токийском автосалоне можно было увидеть и один их четырех раритетных Porsche 911, специально изготовленных в 60-х гг. для японской полиции. На этой машине и сегодня можно ездить по дорогам, правда с одним условием – надпись на борту «Kanagawa Police Department» должна быть закрыта.

Представляем еще одни мотоцикл. На этот раз это классический Harley-Davidson FLHX Street Glide, покрытый хромом и диковинными узорами от известного художника из префектуры Нара – Такахико Идзава.

Расскажем о еще одном, довольно милым на вид доме на колесах – Amako Direct Cars, выполненном на базе фургончика Daihatsu. У него раздвижная палатка на крыше, имеется мини-кухня, откидной столик на борту. Электропитание обеспечивают литий-ионные аккумуляторы и две солнечные панели мощностью 185 Вт.

А вот еще диковинка – Hina Doll Car от Kento. Это Nissan Cube, который получил окраску как японская кукла Хина – фигурка в традиционной японской одежде, которую принято выставлять на религиозный праздник “День куклы”. Примечательно, что сиденья сделаны из того же пестрого материала, что и одежда для кукол.

И в завершение покажем раритетный автомобиль Ford Model A Window Coupe. Выпущенный в далеком 1929 году, он был дайнден в довольно плачевном состоянии. Однако благодаря 4-месячным реставрационным работам, на которые ушло порядка 80 тяс долларов, превратился в блестящий эксклюзив.