У автомобилей Chrysler, Dodge и Jeep появились чудо-дворники

Новинка включена в список фирменных аксессуаров Mopar

Специалисты Jeep разработали принципиально новые стеклоочистители для автомобилей с особыми щетками. Для более эффективной очистки лобового стекла подача омывающей жидкости осуществляется через встроенный канал с 12 выходными отверстиями.

Как утверждается, такие чудо-дворники не оставляют следов грязи на стекле, обеспечивая полное ее удаление уже с первого взмаха. Еще один существенный плюс — экономный расход омывающей жидкости.

В компании считают, что новые «фирменные» стеклоочистители придут на выручку автомобилистам, которым приходится часто ездить по бездорожью. Также оценят новаторское устройство любители вылазок на природу.

Реализация новинки налажена через компанию Mopar, подразделение Chrysler Group LLC по производству автозапчастей и обслуживанию автомобилей концерна. Новые дворники включены в список фирменных аксессуаров для автомобилей Chrysler, Dodge и Jeep.