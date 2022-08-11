Как автобусный перевозчик героически помог ВСУ

Известная украинская компания «Евроклуб», занимающаяся международными автобусными перевозками, изрядно пострадала от российского вторжения. 27 марта был разбомблен один из автобусов, а осколками изрешечена станция технического обслуживания. Однако в компании не сложили руки. Два других автобуса были переданы для нужд ВСУ и в течение двух месяцев они бесплатно возили медикаменты в больницу «Охматдет» и военные госпитали. Благодаря лекарствам и оборудованию из Германии было спасено много жизней. С июня компания «Евроклуб» взялась за восстановление своего автобусного парка. До октября инвесторы обещают его полностью обновить.

Напомним, что компания «Евроклуб» работает на украинском рынке с 1999 года и осуществляет регулярные автобусные перевозки в Германию, Австрию, Венгрию и Польшу. Одним из отличительных ее качеств являются самые современные автобусы от ведущих европейских производителей и опытные водители.