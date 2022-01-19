У футуристичного Tesla Cybertruck появится мини-версия (фото)

Новинку покажут в марте этого года

Электрический пикап Tesla Cybertruck произвел настоящий фурор во время дебюта в 2019 году. Только за первые сутки было оформлено несколько десятков тысяч предзаказов, а на сегодняшний день их число уже достигло почти 1,5 миллионов. Однако длительная задержка на пути к серийному производству может свести к нулю такой ажиотаж, ведь на рынок уже вышли не менее технологичные конкуренты.

Напомним, что электромобиль должен был встать на конвейер в 2020 году. Потом старт его производства перенесли на 2021 год, а теперь с официального сайта марки и вовсе исчезла информация о начале поставок модели. Пока поклонники марки рассуждали с чем может быть связано исчезновение данных, в сеть просочилась новая информация. Как утверждают инсайдеры, ссылаясь на аналитика Global Equities Research Трипа Чоудри, американская компания готовит более компактную версию пикапа и покажут ее в марте этого года.

Дебют состоится в рамках специального мероприятия. По словам Чоудри, «маленький» Cybertruck будет на 15-20% компактнее стандартного и получит ряд визуальных отличий. К тому же на мероприятие привезут и серийную версию полноразмерного пикапа. Ведь он отличается от того, который показали больше двух лет назад. Производство обоих вариантов электрокара намерены наладить на Гигафабрике в Техасе (США).

Если в качестве конкурентов для стандартного Tesla Cybertruck называют Ford F-150 Lightning, Rivian R1T и GMC Hummer EV, то электрический мини-пикап будет соперничать с Ford Ranger EV.