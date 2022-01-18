Легендарному вездеходу Второй мировой исполнилось 80 лет

Ровно 80 лет назад, в январе 1942 года начался выпуск знаменитых армейских автомобилей Dodge WC51, известных у нас как «Додж три четверти», ибо грузоподъемность машины составляла 3/4 т.

Еще в самом начале Второй мировой фирма Dodge выиграла тендер на поставку в армию автомобилей семейства Т202, рассчитанных на полтонны груза. Фактически это была версия обычного гражданского пикапа, но оснащенная двумя ведущими мостами собственной разработки. В 1939 – 40-х гг. таких машин выпустили всего 4640 ед.

А затем получилось вот что. Компания Dodge победила и в следующем тендере и развернула в 1940 году производство машин сугубо армейского вида – семейств T207 – T215. До 1944 года их выпустили ни много ни мало 78229 ед.

Однако самыми популярными стали военные автомобили серии Т214. Их прототипы прошли испытания в конце 1941 года, а на следующий год начался их выпуск. По сравнению с предшественниками, колесную базу укоротили почти на полметра (с 2946 мм до 2489 мм), а машину сделали более широкой, рассчитанной на 750 кг груза. И еще одно: узкие шины 7.5-16 заменили на широкопрофильные, размером 9.00-16, что улучшило проходимость по слабым грунтам и снегу. Автомобиль имел высокий клиренс – 275 мм и большие углы свеса.

Бензиновая «шестерка» (3,77 л) машины развивала 92 л. с. Коробка передач применялась 4-ступенчатая, а вот демультипликатора не имелось вовсе. Подвеска колес была классической – зависимая, на полуэллиптических рессорах. Максимальная скорость составляла 87 км/ч.

Самыми известными и распространенными автомобилями серии Т214 были модель WC51 и ее версия с лебедкой спереди – WC52. Буквы в их обозначении расшифровывались как Weapon Carrier – «носитель вооружения».

Дело в том, что машины по замыслу предназначались прежде всего для транспортировки пулеметов и легких орудий вместе с расчетами. Но жизнь внесла свои коррективы, и автомобиль реально стал многоцелевым.

Кроме базовых моделей в семейство входили открытые командирские машины и закрытые штабные, ремонтные летучки и санитарные фургоны, мобильные пункты телефонной связи и даже 37-мм самоходная пушка – на тумбовой установке с углом обстрела 360 град.

С начала 1942 года и до конца войны было выпущено 182 655 базовых автомобилей WC51 и WC52. А если подсчитать их многочисленные модификации, то цифра достигнет 255 193 ед. Из них в СССР по ленд-лизу, согласно разным данным, было ввезено от 19,6 тыс. до 25,2 тыс. этих автомобилей.

Автомобили WC51 и WC52 имели открытую кабину с откидывающимся вперед ветровым стеклом и вырезами вместо дверей. Правда, водителю забираться в кабину изрядно мешала установленная на ее левом борту «запаска». Так что нужно было или перелазить через это колесо, или забираться в кабину с правого борта. Интересно, что передние сиденья были ковшеобразными, с вещевыми отсеками под ними. Что касается кузова, то он был цельнометаллический, с откидным задним бортом. А вдоль боковые бортов устанавливались откидные скамейки на восемь человек.

В стандартную комплектацию базовых версий входили съемные брезентовый верх и боковины кабины, а также тент для кузова, который натягивали на убирающиеся дуги. Однако в нашей стране эти автомобили часто оборудовали простенькими жесткими надстройками из дерева или металла. А иногда на них монтировали стандартную закрытую кабину, позаимствованную у каких-то других американских грузовиков.

Интересно, что выпускались хоть и в меньших количествах, трехосные родственники этих машин: Dodge WC62 без лебедки и WC62 c оной. Мотор там оставался прежний, а вот грузоподъемность возросла до 1,5 т. К нам в страну их поставили совсем немного.