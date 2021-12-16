У Mercedes-Benz появится неожиданный соперник из Италии

Первая новинка Lancia выйдет в 2024 году

Итальянская марка Lancia готовится к возрождению. Чтобы громко заявить о себе, она подготовила три новый модели, которые будут работать на электротяге. Новинки представят в течение ближайшего десятилетия.

Прежде чем утвердить новую стратегию развития, генеральный директор Лука Наполитано детально изучил путь развития и становления компании Mercedes-Benz, с которой Лянча планирует в определенной степени соперничать. Особое внимание было сделано прибыльности и рентабельности производства. При этом стремиться к таким же объемам, как у немецкой марки премиальная компания не планирует. Получится ли у Lancia достичь таких же результатов – покажет время.

Наполитано подчеркнул, что Mercedes является для компании эталонной. Однако стать соперником этой марки они не намерены. Просто будут брать пример и наследовать лучшие решения. По словам главы Lancia, первым выпустят новое поколение хэтчбека Ypsilon. Новинку покажут в 2024 году. Она будет доступна в полностью электрическом и гибридном вариантах.

В 2026 году представят электрический кроссовер, для которого возродят имя Aurelia. Следом, а именно в 2027-2028 годах выпустят возрожденную Delta. И она также обзаведется электроприводом. Изначально новинки появятся на рынке Европы. Если будет спрос, то компания готова рассмотреть возможность их продаж в Японии, Южной Африке и Австралии.