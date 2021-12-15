Какие автомобили обрели силу Геркулеса

В этот день, 15 декабря 1915 года в США была основана компания Hercules Motor Manufacturing Co., ставшая впоследствии одним из крупнейших в стране производителей двигателей внутреннего сгорания.

В годы после Первой мировой войны компания расширилась и в 1923 году была преобразована в корпорацию Hercules Motors. Она разрабатывала и выпускала бензиновые и дизельные двигатели для грузовиков, тракторов и различного стационарного оборудования.

Интересно, что двигатели Hercules еще в 1929 году стали устанавливаться на машинах Ярославского автозавода – пятитонках Я-5. Это были 6-цилиндровые бензиновые агрегаты модели YXC рабочим объемом 7,02 л и мощностью 93,5 л. с. Они обеспечивали тяжелому грузовику скорость до 53 км/ч. Всего в 1929 – 33 гг. с такими моторами было выпущено 2623 ярославских автомобиля, включая 167 шасси Я-5 и 267 шасси Я-6.

Последние имели колесную базу, увеличенную на 585 мм и предназначенную для автобусов. Однако сам завод таких производить не мог: деревообрабатывающего и кузовного цехов не было, поэтому кузова для них лепили мастерские в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону и Тифлисе, причем они несколько отличались друг от друга.

В 1932 году в кузовных мастерских ленинградского авторемонтного завода «АТУЛ» был построен в единственном экземпляре автобус ЯА-2 на ярославском шасси 6х4. В то время это был самый большой автобус в мире – его длина составляла 11 450 мм, мест для сидения – 52, а общая вместимость достигала 80 чел. Машина имела двигатель Hercules YXC-B рабочим объемом 7,02 л и мощностью в 100 л. с.

В период Второй мировой войны компания изготовила около 750 тыс. двигателей для автомобилей и другой наземной военной техники, а также для кораблей. Для нее это было время наибольшего объема производства и, соответственно, наибольших доходов.

В это время двигатели Hercules применялись в частности на широко известных у нас 2,5-тонных армейских автомобилях Studebacker US6. Этих трехосных машин было отправлено к нам по ленд-лизу (соглашении об аренде) до 187,6 тыс. ед. Установленный на них 6-цилиндровый бензиновый мотор Hercules JХD имел рабочий объем 5240 см куб. и развивал 87 л. с.

Этот неприхотливый и относительно простой мотор имел степень сжатия лишь 5,24, в то время как у других, поставленных к нам из США автомобилей, она составлял 6,1 и 6,75. Это позволяло автомобилям Studebacker работать без детонации на нашем низкосортном бензине.

По ленд-лизу к нам был поставлен также 471 тяжелый балластный тягач-танковоз Dimont T 980/981 (6х4). На нем был установлен 6-цилиндровый дизель Hercules DFXE рабочим объемом 14666 см куб. и мощностью 185 л. с. Эта надежная машина успешно работала у нас в стране и целый ряд лет после войны.

Примечательно, что моторы Hercules были установлены и на самых массовых бронеавтомобилях того времени – М8 (6х6), которых было выпущено в 1943 – 45 гг. 8529 ед., и на БТР М20 на их базе – 3791 ед. Это были те же двигатели, что и на автомобилях Studebacker US6.

После окончания Второй мировой войны компания Hercules не сумела эффективно реагировать на изменения на рынке двигателей. Она сумела несколько инвесторов, но без особого успеха. К 90-м гг. поставки по военным контрактам, благодаря которым компания еще держалась на плаву, иссякли. И в 1999 году она прекратила свое существование.