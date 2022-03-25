У российской «Лады» появится спецверсия с минимумом импортных деталей

АвтоВАЗ ищет доступные варианты импортозамещения

АвтоВАЗ выпустит «импортонезависимые» версии Lada. Что именно из «критически важных» импортных компонентов панируют заменить, не сообщается. Известно, что из-за экономических санкций концерн в течение последнего месяца несколько раз останавливал заводы в Тольятти и Ижевске. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей оказался полностью зависимым от поставок из-за рубежа.

Так на этой неделе «линия В0», на которой собирают автомобили Lada XRAY и Lada Largus, и конвейер по производству Lada Vesta работали только два дня. Не будут работать заводы АвтоВАЗа и в апреле.

Как сообщалось ранее, из-за «продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов» сотрудников отправили в трехнедельный корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля. За это время руководство концерна рассчитывает восстановить поставки.

Напомним, что основным акционером АвтоВАЗа является французская Renault. Ей принадлежит 62% акций концерна. Ранее Renault приостановила деятельность в России и остановила производство на своем московском заводе. По неофициальным данным, французы оценивают, как распорядиться своей долей АвтоВАЗа.