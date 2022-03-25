Что делать, если заехали на заминированную дорогу – инструкция

В Украине продолжается полномасштабная война. Российские захватчики обстреливают города и минируют дороги. От этих действий страдает мирное население нашей страны. Если от бомбежки можно укрыться в специальных убежищах, то что же делать, если выехали на личном автомобиле на заминированную дорогу?

В любой ситуации самое главное не паниковать и держать голову «холодной», так как неконтролируемые действия могут навредить и привести к непоправимым последствиям. Если вы поняли, что выехали на заминированную дорогу, то немедленно остановитесь и выключите двигатель автомобиля. Не стоит пытаться вернуться обратно или сменить траекторию движения. Это очень опасно!

Старайтесь делать как можно меньше движений в середине машины. Незамедлительно позвоните спасателям или в полицию по номерам 101 или 102. Подождите пока вам окажут помощь. Если связи нет и отсутствует возможность обратиться к специалистам, то максимально осторожно покиньте транспортное средство (только через заднюю дверь или окна). Идите по следам шин вашей машины и ни в коем случае не выходите на обочины.