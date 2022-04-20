Угнанные в Украине автомобили пытаются легализовать в РФ

Российские солдаты-мародеры, наряду со сковородками, стиральными машинами и унитазами, вывезли из Украины не один десяток автомобилей. «Подарки»‎‎ они передали родственникам, которые теперь пытаются легализовать их в РФ.

Один из таких родственников разместил в социальной сети пост с просьбой о помощи. Мужчина под ником Юрий Зверев, хвалится «трофеем» своего «зятька» и просит о помощи в его регистрации. Ведь автомобиль достался ему без номеров и документов.

В посте мужчина отметил, что этот вопрос можно было без проблем решить в Белоруссии, через которую машину перегоняли, но «зятек» этого не сделал. Так что все вопросы теперь нужно решать в россии. Этот пост, полный цинизма, завершили словами благодарности за помощь.