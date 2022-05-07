Новости Украина и Польша отменили разрешения на въезд для перевозчиков топлива

Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего достаточно пройти онлайн-регистрацию

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры Украины в Telegram.

Договоренности с польскими коллегами позволят решить критическую ситуацию на рынке топлива, сложившуюся в результате ракетных ударов России по украинским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо не позже чем за сутки до пересечения границы пройти регистрацию путем заполнения формы.

«Новые правила уже вступили в силу. Их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу», — сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.