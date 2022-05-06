Уникальный музей ретроавтомобилей из Днепра вывез свою коллекцию

Мы уже писали о том, что российские оккупанты угоняют с нашей территории ценные ретроавтомбили. Поэтому владельцы уникального музея Old Cars Gallery из Днепра решили эвакуировать свою коллекцию в безопасное место, сообщает AUTO-Consulting.

Отметим, что музей Old Cars Gallery был открыт в октябре 2021 года в одном из бывших автосалонов Днепра. Здесь на площади 300 м кв. разместились более двух десятков раритетных автомобилей из США, Германии и Великобритании. Все они на не только на ходу, а еще и в идеальном состоянии.

Самыми старыми в музее являются американские Packard 1925 и 1928 г выпуска. Компанию им составляет Сhrysler Imperial 1933 года. Также, как и роскошный Сadillac Eldorado, выпущенный в количестве всего 400 ед.

Какой же автомобильный музей без Mercedes-Benz, и здесь их немало. Это и кабриолет модели 290, выпущенный в 1934 году, и «170-й» родстер 1936 года. Есть и модель 320 от 1938 года, которая снималась в знаменитом фильме «Мерседес уходит от погони».

Заслуживает внимание и более поздний 230SL 1966 года – родстер, получивший за вогнутую крышу прозвище «Пагода». Для облегчения веса капот, двери и его крышка багажника сделаны из алюминия.

Есть в коллекции и автомобиль с полностью алюминиевым кузовом – это очень редкое сегодня купе BMW 503 1960 года.

А вот с этим роскошным Bentley 4 ¼ Series K связана целая история, как его владелец поспорил на 100 фунтов, что обгонит на машине самый скоростной поезд тех лет. И он это не просто сделал, а успел еще до прибытия поезда переплыть на пароме Ламанш и выпить виски.

Также английскую тему продолжает не менее дорогая Lagonda LG DHS 1938 года и, конечно же, самый первый автомобиль под маркой Jaguar – модель SS. Хочется верить, что музей Old Cars Gallery сбережет свое собрание ретроавтомбилей и после нашей победы вернется домой и откроет свои двери для посетителей.