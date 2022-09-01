Всю партию электрокабриолета Polestar распродали до оглашения цены

Компания Polestar 16 августа объявила о старте продаж нового электрического кабриолета 6 LA. Несмотря на то, что модель представлена только в качестве концепта, весь ее тираж в 500 единиц распродали меньше чем за неделю.

Стоит отметить, что стоимость этой электрической модели компания пока не озвучила. Впрочем, речь идет о предварительных бронированиях. Сумма взноса, которую внесли клиенты для оформления резервирования, тоже не называется. Известно, что поставки модели начнутся в 2026 году.

Электрический кабриолет построен на базе нового алюминиевого шасси, которое используется в Polestar 5. Новинка оснащается двухмоторной силовой установкой мощностью 872 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 3,2 секунды. Максимальная скорость – 250 км/ч. Запас хода 6 LA пока не назван.