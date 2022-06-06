Россияне лишились внедорожника УАЗ Патриот

Ульяновский автозавод попал под санкции Европейского Союза

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) попал в шестой пакет санкций Европейского Союза. Выпускаемые компанией полноприводные внедорожники УАЗ Патриот стоят на вооружении армии агрессора. Таким образом УАЗ получает прямую выгоду от войны в Украине.

Для обычных россиян попадание УАЗа под санкции обернется исчезновением из дилерских центров «двухпедальных» Патриотов. Российский внедорожник комплектовался шестиступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50. Эта коробка разработана французской компанией Punch Powertrain и американским концерном General Motors. Последний объявил об уходе из России в конце апреля.

Также в принятый 3 июня «шестой» санкционный пакет попал российский КамАЗ. Активы компании в странах Европейского Союза заморозят, резидентам ЕС запретят вступать с ними в финансовые взаимоотношения и предоставлять кредиты.