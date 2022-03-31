Украинские тарифы «Киевстар» будут действовать в странах Европы

Компания «Киевстар» расширила действие внутренних тарифов на девять стран Европы. Теперь украинцы, которые выехали в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию, Молдову, Германию, Италию, Литву и Чехию, смогут пользоваться роумингам по привычным пакетам услуг без каких-либо доплат.

Нововведения касается абонентов подписки с тарифными планами линейки «ТВОЙ» и последними тарифами «ВСЕ ВМЕСТЕ». У бизнес-клиентов и контрактных абонентов новые условия будут действовать для большинства тарифных планов. Абоненты более старых тарифных планов могут перейти на новые и тогда им также будут доступны эти новшества.

«Теперь, когда вы оплачиваете свой тариф, – им можно пользоваться в Европе. Это дешевле местных операторов, практичнее и безопаснее, ведь у вас действует основной контактный номер, к которому часто привязаны банковские сервисы, социальные сети и многое другое», – рассказала директор по развитию продуктов на массовом рынке Киевстар Татьяна Лукинюк.