Война в Украине усугубит полупроводниковый кризис

Дефицит поставок неона из Украины скажется на производстве чипов через семь-девять месяцев

Развязанная Россией война в Украине не останется незамеченной для мировой экономики. В частности, из-за остановки украинских компаний «Криоин Инжиниринг» и «Ингаз», обеспечивавших от 45 до 54% всех мировых поставок инертного газа для производства чипов, ожидается дальнейший рост дефицита полупроводников. Что не может не повлечь за собой рост цен на рынке.

По мнению управляющего директора по полупроводникам в Summit Insights Group LLC Кингай Чана, отсутствие поставок из Украины начнет ощущаться через семь-восемь месяцев. Как заявили в американской компании Micron Technology, в краткосрочной перспективе нехватки компонентов для чипов они не ожидают. Сдержать удар удалось за счет диверсификации поставок и поддержания запасов сырья и инертных газов.

«В настоящее время мы не ожидаем каких-либо негативных последствий для наших краткосрочных объемов производства из-за российско-украинской войны, но мы ожидаем увеличения наших затрат, поскольку мы обеспечиваем поставки определенных видов сырья», — прокомментировал ситуацию генеральный директор компании Санджай Мехротра.

Несмотря на столь оптимистический прогноз, компания уже подняла цены на чипы NAND и DRAM, чем увеличила валовую прибыль от выручки до 47,2% по сравнению с 26,4% в прошлом году. Ожидается, что в первом квартале выручка Micron Technology достигнет $8,7 млрд, тогда как изначально аналитики говорили в среднем о $8,06 млрд. Уже сейчас акции компании подорожали более чем на 4%, а чистая прибыль на акцию составила $2,14 доллара против прогнозировавшихся $1,97.